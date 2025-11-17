Snow Man目黒蓮、新CMでサングラス軽やかにかけこなす 新ビジュアル公開
【モデルプレス＝2025/11/17】Snow Manの目黒蓮が出演するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」の新テレビCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇が、11月17日よりWeb公開、11月21日より全国で順次放送開始される。
【写真】Snow Man目黒蓮、迫力のウィンドウ装飾イメージ図
CMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、紫外線を100％カットするサングラスを“サンカットグラス”と名付け、目黒が軽やかにかけこなす姿を通じて「夏以外の季節も降り注ぐ紫外線。その対策としてサングラスの大切さ」を目黒自身のナレーションで伝えている。また、CM放送にあわせて、目黒の店頭等身大パネル（11月21日〜／国内のZoff全店舗）とウィンドウ装飾（11月28日より順次／原宿店、自由が丘メープル通り店、グランド東京渋谷店）が店舗にて掲載される。
メイキングでは、デビュー前のジュニア時代の自分に感謝するエピソードのほか、今年中にチャレンジしたいことなどについて語っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆目黒蓮、新作サングラス軽やかにかけこなす
