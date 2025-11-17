¹â¶¶³¤¿Í¡¢È±¿§¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÖÈà»á¤¬Èà½÷¤È¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÈ±¤ÎÌÓÀ÷¤á¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×±ÊÀ¥Î÷¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¡É¤È¤Ï¡ÚKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡¿°Ï¤ß¼èºàÁ´Ê¸¡¦¸åÊÔ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/17¡ÛKing ¡õ Prince¤¬11·î15¡Á16Æü¡¢ÀéÍÕZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¸ø±éÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£¡Ú°Ï¤ß¼èºàÁ´Ê¸¸åÊÔ¡Û
¡½ ¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÊÀ¥Î÷¡§¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¡¢King ¡õ Prince¤È¤·¤Æ¤Ï¡£
¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
±ÊÀ¥¡§¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£9·î¤Ë¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤ÎÊý¤Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤µ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤²¹¤«¤¯²æ¡¹¤Î¤³¤È·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥¹µ×¡¹¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤é¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é·î1¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¤Þ¤¿¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤ÇÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¡¢¹ÈÇò¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈKing ¡õ Prince¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§¡Ö¹ÈÇò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Î¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç2¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥É¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢²»³ÚÀ¤È¤«¤â¤É¤ó¤É¤ó¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¹ÈÇò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥£¥¢¥é¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½ ²¿¤«¹ÈÇò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±ÊÀ¥¡§¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢Á°Æü¤È¤«¤Ë¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¸«¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¤¢¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤Ê¤ó¤«ËèÇ¯¡Ö¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ï¤«¤ë¡©
¹â¶¶¡§¤ï¤«¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªº×¤êÅª¤Ê¤Í¡£
±ÊÀ¥¡§¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Ç¡Ö¹ÈÇò¥ê¥Ï½éÆü¡ª¢þ¢þ¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª¤ª¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÇ¯Ëö¤À¡¼¡ª¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§ËÍ¤Ï·ë¹½¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î»äÉþ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤â»äÉþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¹â¶¶¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤½¤ÎÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ÎÞ¤âÉþ¤â¡ÊÁ°ÊÔ¤ÎÎÞ¥È¡¼¥¯¤È¤«¤±¤Æ¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èà¡¢¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¤Çµã¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÊºÆ¤Ó²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡Ë
¹â¶¶¡§µã¤«¤Ê¤¤¤ï¡ª¡ª¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤êÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦¤ÎÊý¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢King ¡õ Prince¤Îº£2¿Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£Ç¯¤â¤¢¤È1¥ö·îÈ¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±ÊÀ¥¡§¡Ê¹Í¤¨¤Æ¡Ë¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤«¤é¤µ¤é¤ËÇ¯Ëö¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê²ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²æ¡¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤«¤â½Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤è¤êÇ¯Ëö¤Þ¤ÇÉ÷¼Ù¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ò¹¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£
¹â¶¶¡§³Î¤«¤Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤³¤³¤«¤éË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¤É¤ó¤ÊÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¡©
±ÊÀ¥¡§Ê¹¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¹â¶¶¡§¤¢¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§²¿¤â¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¨¡Á¡Á¤Ã¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ÄÌ£Á¹½Á°û¤ß¤Þ¤¹¡ª¡ª¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌ£Á¹½Á°û¤ß¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤á¤Î¡£¤ï¤«¤á¤ÎÌ£Á¹½Á¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÇ¯Ëö¤Þ¤Ç·ò¹¯¤Ë¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¹â¶¶¡§ËÍ¤Ï¤â¤¦ÊÄ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÉÙ»Î»³ÅÐ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤â¤¦ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡©
±ÊÀ¥¡§º£Ç¯¤Ï¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¶¶¡§¤â¤¦¤ä¤ê»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£ÍèÇ¯¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÅß¤Ë²Ö²Ð¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡ª
¡½ ¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï14Æü¤Î±Ç²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¹õÈ±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÆü¤«¤éº£¤ÎÈ±¿§¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
±ÊÀ¥¡§ÌîÊë¤Ç¤¹¤è¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡ª
¹â¶¶¡§º£Æü¤º¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÀ¥¡§¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§¸µ¡¹È±À÷¤á¤ë¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦¤«¡£
±ÊÀ¥¡§¤¯¤¡¡Á¡ª¡ª
¹â¶¶¡§¤è¤ê¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜÅöÌîÊë¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èà»á¤¬Èà½÷¤È¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÈ±¤ÎÌÓÀ÷¤á¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡ª¡ª
±ÊÀ¥¡§ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Í¤§¡Á¡ª¡ª
¹â¶¶¡§²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
±ÊÀ¥¡§¥µ¥×¥é¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤â¸ø±éÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ´Éô¥Õ¡¼¥É¤Ç±£¤·¤Æ¡£
±ÊÀ¥¡§¸·²üÂÖÀª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤½¤Î¾å¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î´¿À¼¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
¡½ ÌîÊë¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¶¶¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª
±ÊÀ¥¡§¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡×¤Ï²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£2024Ç¯¤ËKing ¡õ Prince¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï2Æü¤Ç·×6Ëü¿Í¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¡ÊKing ¡õ Prince¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬½¸·ë¡£ËÜÊÔ¤Î²Ö²Ð¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï13,000È¯¤â¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢12·î24Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î7ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSTARRING¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖTheater¡×¤â½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â7¶ÊÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
