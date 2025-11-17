¡ÚKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡Û¡Èº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¥Õ¥¡¥ó¤È¸«¤ë13,000È¯¤Î²Ö²Ð back number¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¥«¥Ð¡¼¡¦¿·¶Ê½éOA¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/17¡ÛKing ¡õ Prince¤¬11·î15¡Á16Æü¡¢ÀéÍÕZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥¡¢¹À¥¤¹¤º¤È3ÅÙ¤Î¥¥¹
¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡×¤Ï²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£2024Ç¯¤ËKing ¡õ Prince¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï2Æü¤Ç·×6Ëü¿Í¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¡ÊKing ¡õ Prince¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬½¸·ë¤·¡¢13,000È¯¤â¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¸ø±é³«»Ï¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤Ï¡¢¼«Á³È¯À¸Åª¤Ê¡Ö¥¥ó¥×¥ê¡×¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢³«±éÁ°¤«¤éÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£²Ö²Ð¤ÎºÅ¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÍá°á»Ñ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¥å¡¼¥È¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖHEART¡×¤òÍá°á»Ñ¤ÇÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÈäÏª¡£¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Î¡×¡ÖMy Love Song¡×¤òÂ³¤±¤ÆÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¸åÊý¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤«¤Ã¤¿Í¼¾Æ¤±¶õ¤òºÌ¤ë²Ö²Ð¥Ñ¡¼¥È¤¬¡¢6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRE:ERA¡×¤«¤éÁª¶Ê¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£2¿Í¤Ï¶õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë²Ö²Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿´¤«¤éËþµÊ¤·¤¿¡£
²»³Ú¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æºé¤¸Ø¤ë²Ö²Ð¤Ï¡¢Ã±¤Ë¹ë²Ú¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÂÚ¶õ»þ´Ö¤Þ¤Ç¤¬ÌÊÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿¤Þ¤µ¤Ë·Ý½ÑÅª¤Ê±é½Ð¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¼«¤é¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²Ö²Ð¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ËÍè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²»¶Á¤È¶ËºÌ¿§¤Î¸÷¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¼ý¤á¤Ê¤¬¤é¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¡£
ÊÕ¤ê¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃæÈ×¡¢MC¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï2¿Í¤¬Åß¶Ê¥«¥Ð¡¼¤È¤·¤Æback number¤Î¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤ò²Î¾§¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþÀ¼¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤ê¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²Î¾§¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Ï±ÊÀ¥¤¬Áª¶Ê¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Á°Æü¤Î15Æü¸ø±é¤Ç¤Ï·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¡ÖÇò¤¤Îø¿ÍÃ£¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯¡ÖI promise¡×¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤²ÎÀ¼¤Ë´ÑµÒ¤Ï¤ß¤Ê¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¸þ¤«¤¦¸åÈ¾¡¢12·î24Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î7ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSTARRING¡×¤è¤ê¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤¬¡¢ÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¤È¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£±Ç²è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ±ÇÁü¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥È¤â¶î»È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤¿±é½Ð¤ÏÍè¾ì¼Ô¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÁ°¤Î¡¢2¿Í¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Î¥È¡¼¥¯¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥¥ó¥×¥ê¤Î¶Ê¤¿¤Á¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ø¤³¤Î¶Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤á¤¿¤è¤Í¡×¤È¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²ó¸Ü¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¸«¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¤ä¤«¤é¤µ¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë²Ö²Ð¤À¤«¤é¤è¤ê°ì¤Ä¥°¥Ã¤ÈÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤«¤é¤³¤½¤è¤ê¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¥È¥í¥Ã¥³¤ÇÌá¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡ÖWOW¡×¤Ø¡£Âç¤¤¯ºé¤¯²Ö²Ð¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î°ìÌë¤Î¼çÌò¡£²Ú¡¹¤·¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡×2025Ç¯¤â³«ºÅ
¢¡±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶³¤¿Í¡¢Íá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
²»³Ú¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æºé¤¸Ø¤ë²Ö²Ð¤Ï¡¢Ã±¤Ë¹ë²Ú¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÂÚ¶õ»þ´Ö¤Þ¤Ç¤¬ÌÊÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿¤Þ¤µ¤Ë·Ý½ÑÅª¤Ê±é½Ð¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¼«¤é¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²Ö²Ð¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ËÍè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²»¶Á¤È¶ËºÌ¿§¤Î¸÷¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¼ý¤á¤Ê¤¬¤é¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¡£
¢¡King ¡õ Prince¡¢back number¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¥«¥Ð¡¼
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¸þ¤«¤¦¸åÈ¾¡¢12·î24Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î7ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSTARRING¡×¤è¤ê¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤¬¡¢ÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¤È¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£±Ç²è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ±ÇÁü¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥È¤â¶î»È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤¿±é½Ð¤ÏÍè¾ì¼Ô¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¢¡King ¡õ Prince¡¢¡Èº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¡É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÁ°¤Î¡¢2¿Í¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Î¥È¡¼¥¯¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥¥ó¥×¥ê¤Î¶Ê¤¿¤Á¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ø¤³¤Î¶Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤á¤¿¤è¤Í¡×¤È¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²ó¸Ü¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¸«¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¤ä¤«¤é¤µ¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë²Ö²Ð¤À¤«¤é¤è¤ê°ì¤Ä¥°¥Ã¤ÈÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤«¤é¤³¤½¤è¤ê¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¥È¥í¥Ã¥³¤ÇÌá¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡ÖWOW¡×¤Ø¡£Âç¤¤¯ºé¤¯²Ö²Ð¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î°ìÌë¤Î¼çÌò¡£²Ú¡¹¤·¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
