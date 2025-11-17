King ¡õ Prince¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò½Ð¾ì·èÄê¤Ç¸ì¤Ã¤¿Î¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/17¡ÛKing ¡õ Prince¤¬11·î15¡Á16Æü¡¢ÀéÍÕZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¸ø±éÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥¡¢¹À¥¤¹¤º¤È3ÅÙ¤Î¥¥¹
14Æü¤ËÂç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á11»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿King ¡õ Prince¡£2¿Í¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é½Ð¾ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢9·î¤ËÆ±¶É¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤Î¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤µ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤²¹¤«¤¯²æ¡¹¤Î¤³¤È·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥¹µ×¡¹¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤é¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é·î1¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¤Þ¤¿¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¤è¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿NHK¥Û¡¼¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤Ê¤Î¤ÇÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¡¢¹ÈÇò¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈKing ¡õ Prince¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶¤â¡Ö¡Ø¹ÈÇò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Î¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç2¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥É¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ê¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢²»³ÚÀ¤È¤«¤â¤É¤ó¤É¤ó¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¹ÈÇò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥£¥¢¥é¡ÊKing ¡õ Prince¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¸«¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Ç¡Ø¹ÈÇò¥ê¥Ï½éÆü¡ª¢þ¢þ¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª¤ª¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØÇ¯Ëö¤À¡¼¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
°ìÊý¹â¶¶¤Ï½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»äÉþ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î»äÉþ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤â»äÉþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤½¤ÎÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤êÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦¤ÎÊý¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢King ¡õ Prince¤Îº£2¿Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
