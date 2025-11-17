Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１６日、千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅとうちあげ花火２０２５」を開催。１万３０００発の花火が冬の夜空を彩った。

２人はおそろいの浴衣姿で登場。茶髪のニューヘア姿を披露した郄橋海人（２６）は「すごいですよ、冬に花火ですよ！ 俺たちと一緒に冬の最高の思い出作れますか！」とぶち上げ、永瀬廉（２６）は昨年に続く２度目の開催に「うれしい気持ちでいっぱい」と笑顔を見せた。

郄橋は、前日の初日公演で感涙したそうで「ティアラ（＝ファンの呼称）のみんなと花火を見ている空間がめちゃめちゃ幸せで。尊いな、守っていかなきゃなと覚悟が改めて芽生えて涙が出てきちゃった」と告白。永瀬は「（涙を流す様子が）めっちゃおもろかったっす」とからかうと、郄橋は「おもろいとか言うな、人の涙を！」と笑った。

１４日には、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦への出場が発表された。３年ぶり６回目、２人体制では初のステージに郄橋は「うれしい！ この３年で音楽性を強化してきた自覚がある。自分たちが成長した姿とハッピーなパワーを全力でぶつけたい」と気合十分。永瀬は「紅白まで風邪を引かないように、ワカメのみそ汁とかを飲んで丁寧な暮らしをしたい」と独自の健康法を掲げた。

この日は人気曲「ＨＥＡＲＴ」など７曲を生歌唱したほか、カバーを含む全３０曲と花火の演出で３万人を魅了。コタツに入っての、まったりトークでも楽しませ、郄橋は「最高だったなあ」としみじみ。永瀬は「みんなと一緒に見られて幸せでした。今まで一緒に頑張ってきた仲やから、より一層ぐっと来た、感謝の花火でした」。２人とティアラの歩みと未来を祝福するように、大輪の花が夜空を埋め尽くした。（奥津 友希乃）