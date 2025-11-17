King ¡õ Prince¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤ÇÄ©¤à3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡¡Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò·Ð¤Æ»×¤¤½Ð¤ÎÉñÂæ¤Ë
¡¡King ¡õ Prince¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡Ù¤¬16Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³«±éÁ°¤Ë¤Ï2¿Í¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÍá°á»Ñ¤¬±Ç¤¨¤ë!!¡Ä¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¹â¶¶³¤¿Í¡õ±ÊÀ¥Î÷
¡¡14Æü¤Ë¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤éÉÔ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£King ¡õ Prince¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Öµ×¡¹¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç²Î¤¦¡£ËÍ¤é¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é¤â·î¥¤¥Á¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¡Ä¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ò¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¡¢²»³ÚÀ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤È¤·¡ÖÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÈTiara¡É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹ÈÇò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤Ï¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê²óÅú¤Ç²ñ¾ì¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤«¤é¿·¶Ê¡ÖTheater¡×¤ò½éÈäÏª¡£1Ëü3000È¯¤Î²Ö²Ð¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤òºÌ¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï²Ö²Ð¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡ÖWOW¡×¤ò²Î¾§¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÂÚ¶õ»þ´Ö¤â¤ÁÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¿Í¤òÃæ¿´¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿À¤³¦´Ñ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£³Ëü¿Í¤ÎTiara¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÍá°á»Ñ¤¬±Ç¤¨¤ë!!¡Ä¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¹â¶¶³¤¿Í¡õ±ÊÀ¥Î÷
¡¡14Æü¤Ë¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤éÉÔ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£King ¡õ Prince¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ò¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¡¢²»³ÚÀ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤È¤·¡ÖÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÈTiara¡É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹ÈÇò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤Ï¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê²óÅú¤Ç²ñ¾ì¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤«¤é¿·¶Ê¡ÖTheater¡×¤ò½éÈäÏª¡£1Ëü3000È¯¤Î²Ö²Ð¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤òºÌ¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï²Ö²Ð¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡ÖWOW¡×¤ò²Î¾§¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÂÚ¶õ»þ´Ö¤â¤ÁÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¿Í¤òÃæ¿´¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿À¤³¦´Ñ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£³Ëü¿Í¤ÎTiara¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£