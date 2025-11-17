King ¡õ Prince¡¢¡ÈÅß¡É¤ÎÌë¶õ¤ò²Ö²Ð¤ÇºÌ¤ë¡¡6Ëü¿Í¤ÎTiara¤Ë³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤ÆÏ¤±¤ë¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
¡¡King ¡õ Prince¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡Ù¤¬16Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£15Æü¤Î¸ø±é¤È¹ç¤ï¤»¡¢Ìó6Ëü¿Í¤Î¡ÈTiara¡É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö²Ð¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÍá°á»Ñ¤¬±Ç¤¨¤ë!!¡Ä¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¹â¶¶³¤¿Í¡õ±ÊÀ¥Î÷
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è¡Á¡ª¡×¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖHEART¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÜÆ°¼°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾è¤ê¡¢³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤°¤ë¤ê¤È²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ö²Ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡ÖLOVE HACKER¡×¤ÇËë³«¤±¡£Âç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤È¤È¤â¤ËÍ¼¾Æ¤±¤Î¶õ¤Ë²Ö²Ð¤¬Àª¤¤¤è¤¯ÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤â°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê³Ú¶Ê¤«¤é¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¤¬¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÂÚ¶õ»þ´Ö¤ò¤ÁÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿²Ö²Ð¤È¤È¤â¤Ë¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤«¤é¿·¶Ê¡ÖTheater¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼¡Âè¤Ë¶õ¤Ï°Å¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤âÈ©´¨¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤À¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¤³¤¿¤Ä¤Ë¤ß¤«¤ó¤È¤¤¤¦Åß»ÅÍÍ¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥â¥Ë¥¿¡¼³Ú¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢2¿Í¤âTiara¤È¤È¤â¤ËºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Î²Î¾§¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï2¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éTiara¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤Î¶Ê¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö²¿¤è¤ê³§¤µ¤ó¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£º£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¤ä¤«¤é¤µ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ö£×£Ï£×¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¾§¤¹¤ë2¿Í¤ÎÇØÃæ¤«¤é¤³¤ÎÆüºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÎÌ¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢2Æü´Ö¤Î¸ø±é¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÍá°á»Ñ¤¬±Ç¤¨¤ë!!¡Ä¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¹â¶¶³¤¿Í¡õ±ÊÀ¥Î÷
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è¡Á¡ª¡×¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖHEART¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÜÆ°¼°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾è¤ê¡¢³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤°¤ë¤ê¤È²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Âè¤Ë¶õ¤Ï°Å¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤âÈ©´¨¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤À¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¤³¤¿¤Ä¤Ë¤ß¤«¤ó¤È¤¤¤¦Åß»ÅÍÍ¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥â¥Ë¥¿¡¼³Ú¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢2¿Í¤âTiara¤È¤È¤â¤ËºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Î²Î¾§¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï2¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éTiara¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤Î¶Ê¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö²¿¤è¤ê³§¤µ¤ó¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£º£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¤ä¤«¤é¤µ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ö£×£Ï£×¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¾§¤¹¤ë2¿Í¤ÎÇØÃæ¤«¤é¤³¤ÎÆüºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÎÌ¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢2Æü´Ö¤Î¸ø±é¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£