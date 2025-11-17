Snow Man目黒蓮、サングラスを自然体でかけこなす 『Zoff』新テレビCMが完成
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮がブランドアンバサダーを務めるメガネブランド『Zoff（ゾフ）』の新テレビCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇が、17日から公開、21日から全国で順次放送を開始する。
【写真】デニムのセットアップがかっこいい！店頭に置かれる等身大パネル
同テレビCMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、紫外線を100％カットするサングラスを“サンカットグラス”と名付け、目黒が軽やかにかけこなす姿を通じて、「夏以外の季節も降り注ぐ紫外線。その対策としてサングラスの大切さ」を自然体で表現。また、CM放送にあわせて、目黒を起用した各種プロモーションも順次展開予定となる。
また、テレビCMおよび広告クリエイティブで目黒が着用するサングラスを、21日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売。発売に先立ち、17日からZoff公式オンラインストアで予約受付を開始する。
