武蔵美の津村ゼミが新宿歌舞伎町でファッションイベントを開催、会場は元同伴喫茶

デザイナー 津村耕佑が教鞭を執る武蔵野美術大学空間演出デザイン学科の津村ゼミが、複合型ファッションイベント「セメントモメント」を11月30日に新宿歌舞伎町の王城ビルで開催する。事前予約チケットは1600円で、当日券は2000円（いずれも1ドリンク別）。

【画像をもっと見る】

イベント名の「セメントモメント」は、無機質で強度のあるセメント（cement）と、今この瞬間に生まれる表現や感情を表すモメント（moment）を掛け合わせた造語。会場となる王城ビルは1964年竣工で、当初は喫茶店「喫茶王城」として運営されていた。その後はキャバレー、同伴喫茶、カラオケ居酒屋と事業の形を変えながら現在に至る。コンクリート打ちっぱなしの無骨な内装が特徴で、絶えず壊され作り替えられていく歌舞伎町の生命力を体現する場所として同展の会場に選ばれたという。

会場では、学生によるファッションショーを中心に、フリーマーケットブース、DJパフォーマンス、バンドライブなど多様な企画を用意。ファッションを核としながら、音楽やアート、マーケットなどの要素を取り入れた総合的なカルチャーイベントを目指すという。

■セメントモメント

日時：2025年11月30日（日）12時〜20時

会場：王城ビル

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-13-2・1F・2F）

入場料：前売り1500円、当日2000円（1ドリンク別）