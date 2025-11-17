◇W杯欧州予選F組 ハンガリー2ー3アイルランド（2025年11月16日 ブダペスト）

サッカーの26年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選は16日、運命の最終節が各地で行われ、40年ぶりの本大会出場を目指すハンガリー（FIFAランク37位）が本拠でアイルランド（同62位）に2ー3と痛恨の逆転負け。プレーオフ進出の2位から3位へと転落し、予選敗退が決定。夢破れたMFドミニク・ソボスライ（25＝リバプール）は試合後、涙を流しながらも本拠サポーターの声援に応える姿があった。

86年メキシコ大会以来となるW杯出場を目指すハンガリーは前節アルメニアに勝利し、首位ポルトガルと勝ち点2差の2位で運命の最終節へ。この一戦に勝利すればポルトガルの結果次第でW杯切符獲得へ。ポルトガルを抜けなかったとしても2位を死守すればプレーオフには進める状況だった。

試合は開始3分、MFソボスライが左サイドからのピンポイントクロスで先制弾をアシスト。いきなりリードを奪うも同15分にPKを献上し失点。1ー1と追いつかれたが同37分、DFケルケズのクロスをFWバルガが胸トラップから豪快左足ボレーを決め勝ち越しに成功した。

しかし後半35分にも失点。再び同点とされ、2ー2のまま後半アディショナルタイムに突入。このままのスコアならプレーオフ進出が決まっていたが、終了間際の同アディショナルタイム6分に失点。FWパロットにハットトリックを許し、痛恨の逆転負けで3位転落。40年ぶり本大会出場の夢が破れ、MFソボスライら複数の選手が泣き崩れた。

一方、劇的な勝利を挙げたアイルランドはハンガリーを抜いて2位に浮上。来年3月の欧州プレーオフへと駒を進めた。

ハンガリーの予選敗退にネットも衝撃。「すごいものを見た」「ドーハの悲劇みたい」「ドーハの悲劇を思い出す」「これはショック」「これだからフットボールは面白い」と反響。なかでも「ソボスライをW杯で見れないのか」「ソボスライとケルケズがW杯で見れないのは残念」「ソボスライやケルケズは気の毒だけど、ケレハーはおめでとう」「ソボスライもケルケズもリバプールでタイトル獲ろう」とリバプール勢に対するコメントが多かった。