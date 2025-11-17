巨人、日本ハムなどでプレーした村田透投手（４０）が今季限りで現役引退することが１６日、分かった。ウィンターリーグを含め計８か国でプレーした右腕はスポーツ報知の取材に「３年でクビになって、その後１５年。周りの支えがなければ４０歳までやれなかった。感謝しかないです」とコメントした。今後は古巣・日本ハムのスカウトに転身する。

村田は０７年大学・社会人ドラフト１巡目で大体大から巨人に入団。１軍登板がないまま１０年オフに戦力外となった。米国に渡り、１５年にインディアンス（現ガーディアンズ）でメジャー１試合に先発登板。１７年に日本ハムに入団すると、６月１１日の古巣・巨人戦（札幌Ｄ）で先発し５回１失点でプロ初勝利。お立ち台でうれし涙を流した。米国時代に磨いた動くボールを武器に日本ハム時代は通算５年、７５試合に登板し８勝（８敗）を挙げた。

２１年オフに退団後は海外に活躍の場を求め、オーストラリア、ドイツ、昨季から２年間はチェコでプレーした。唯一無二ともいえるプロ生活。英語も堪能で、第二の人生でも球界への貢献が期待される。