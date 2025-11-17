Hey! Say! JUMP、1年ぶり「anan」表紙登場 “ゲームの世界に迷い込んだ”グラビアに挑戦
【モデルプレス＝2025/11/17】Hey! Say! JUMPが、11月26日発売の「anan」2473号（マガジンハウス）の表紙に登場する。
【写真】山田涼介、大人の魅力際立つラグジュアリーなサテンパジャマ姿
毎年恒例となった、ananが熱量たっぷりにお届けするゲーム特集。その表紙を飾るのは、ゲーム好きのメンバーも多いHey! Say! JUMP。デビュー20周年を見据えた彼らが魅せる、成熟したグループならではの艶やかさと、ファンからの厚い信頼に応えながら常に進化を続ける熱い眼差し。そのプロフェッショナルな姿を、ゲーム的世界観の中でスタイリッシュに描き出したスペシャルグラビア＆インタビューを楽しむことができる。
グラビアは、まるで全員がゲームにログインしたかのような俯瞰カットからスタート。RPGのキャラクター選択画面を思わせる構成で、それぞれの個性が際立つソログラビアを展開している。カジュアルながらも艶やかさを感じる衣装に身を包み、“戦うアバター”のような印象になっている。
続いては、誰かに覗かれているような、どこか不穏で謎めいた“ゲームの裏ステージ”を思わせるセットにチェンジ。オールブラックのジャケットスタイルに身を包んだ7人のクールで緊張感のある表情を切り取っている。このセットでは、7人全員でのカットに加え、山田涼介と知念侑李、有岡大貴と伊野尾慧、八乙女光と高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）と薮宏太の3チームに分かれたグループショットも撮影。スタイリッシュなシーンのなかでも、普段の関係性が垣間見える微笑ましいカットとなっている。
ゲーム配信を行うなど、ゲーム好きのメンバーも多いHey! Say! JUMP。インタビューでは、最近よくプレイしているタイトルやメンバー全員で遊んでみたいゲームなど、ゲーム特集ならではの質問にも答えている。
さらに、デビュー20周年イヤーを控えた今のグループへの想い、そしてまもなく発売される12枚目となるニューアルバム『S say』に込めたこだわりについても直撃。読み応えたっぷりのインタビューも掲載されている。（modelpress編集部）
◆Hey! Say! JUMP、ananゲーム特集に登場
