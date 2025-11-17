¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÃÝ´ÖÎ´Úð £´°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡¡ÃÏ¸µÍ¥½Ð¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¡Ö½ÐÂ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¥ì¥Ù¥ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡Ö£²£°£²£µ¥µ¥¶¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤ò½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ´ÖÎ´Úð¡Ê£²£´¡áÂçºå¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£´ÆüÌÜ£¸£Ò¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²²÷¾¡¡££´°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡££µ£±¹æµ¡¤Ï£³ÆüÌÜ¤Ë¿·¥Ú¥é¸ò´¹¤â½®Â¤Ï²÷Ä´¡£¡Ö¿¤Ó¤Ï¿ÍÊÂ¤ß¤À¤±¤É¡¢½ÐÂ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¥ì¥Ù¥ë¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏÁ°²óÀï¤È¤Ê¤ë¤ªËß¤Î¥ª¡¼¥ëÂçºå¤Ï¡¢½àÍ¥£³Ãå¤ÇÇÔÂà¡£¡ÖÄÉ¤¤É÷¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£º£²ó¤Ï½àÍ¥£²¹æÄú¡£¤¤Ã¤Á¤êÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£