Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç40Âå¤Î½÷À²Î¼ê¤¬ÃË¤ËÊ¢¤Ê¤É»É¤µ¤ì½Å½ý ÃË¤Ï¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ ·Ù»ëÄ£¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÁÜºº
¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢½÷À²Î¼ê¤¬ÃË¤ËÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÆ¨ÁöÃæ¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥Ó¥ëÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡Ö¹õ¤¤Ë¹»Ò¤ÎÃË¤Ë½÷À¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢40Âå¤Î½÷À²Î¼ê¤¬º¸¤Î¤ï¤Ê¢¤ò5¥»¥ó¥Á¡¢±¦¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò3¥»¥ó¥Á¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì½Å½ý¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Å¹¤ÎÁ°¤Ç1¿Í¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÃË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À¤ÏÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢¡ÖÃË¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿ÃË¤Ï¹õ¤ÎÌîµåË¹¤Ëºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤éÀ¾¤Î¹Á¶èÀÄ»³¤ÎÊýÌÌ¤Ø¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êµî¤ëÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡ÖÃËÀ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Àª¤¤¤è¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£180Ñ¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¡£¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Å¾¼Ö¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¹õ¤¤Ë¹»Ò¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
·Ù»ëÄ£¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£