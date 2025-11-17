【今日の献立】2025年11月17日(月)「さっぱりやわらか！豚ヒレ肉のオニオンマリネソテー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「さっぱりやわらか！豚ヒレ肉のオニオンマリネソテー」 「野菜のスパイス蒸し煮」 「大和芋のトロトロクリームスープ」 の全3品。
豚肉や玉ネギ、大和芋など、巡りを良くし疲労回復に役立つ食材を食べて、日頃の疲れを解消しましょう。
【主菜】さっぱりやわらか！豚ヒレ肉のオニオンマリネソテー
すりおろし玉ネギでマリネした豚ヒレ肉をソテーにしました。マリネすることで肉が柔らかく、さっぱりといただけます。
調理時間：30分+漬ける時間
カロリー：333Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
玉ネギ 1個
オリーブ油 大さじ2
＜オニオンマリネ液＞
玉ネギ (すりおろし)適量 酢 大さじ2
塩コショウ 小さじ1/2~1
ローリエ 2枚
＜調味料＞
白ワイン 大さじ2
みりん 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
マリネする時間は調理時間に含みません。3時間程度マリネするとより美味しくなります。朝や前日にやっておくと良いです。
2. (1)から、まわりについたマリネ液を落とし、豚ヒレ肉を取り出す。フライパンにオリーブ油を入れ、豚ヒレ肉と輪切りの玉ネギを置いて中火にかける。
マリネ液はソースに使うので、肉の周りについたものもとっておきましょう。
3. (2)を4分程度焼いたらひっくり返し、蓋をして4〜5分程度焼く。玉ネギは塩少々をして取り出す。豚ヒレ肉は火を止め、蓋をしたまま10分程度余熱で火を通す。
豚ヒレ肉は厚みによって火加減を調整してください。
4. (3)のフライパンから豚ヒレ肉を取り出す。フライパンに袋に残った＜オニオンマリネ液＞と＜調味料＞の材料を入れ、中火にかける。ひと煮たちしたら火を止める。
5. 器に輪切りの玉ネギを広げ、豚ヒレ肉は食べやすい大きさに切って玉ネギの上に盛り、(4)を上からかける。
【副菜】野菜のスパイス蒸し煮
チリパウダーはメキシコ風のミックススパイスです。ひと振りするだけでいつもと違った料理の出来上がり！
調理時間：15分
カロリー：56Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ニンジン 2~3cm
塩 小さじ1/2
チリパウダー 小さじ1
水 50ml
オリーブ油 小さじ1
ブロッコリーの茎は皮を厚くむき、2cmくらいの厚さに切ると食べやすいです。
2. 沸騰したら中火にし、チリパウダーを振り、野菜に火が通るまで蒸し煮にし、器に盛って、仕上げにオリーブ油を回しかける。
野菜が柔らかくなる前に水分がなくなったら、少しずつ水を足しましょう。
【スープ・汁】大和芋のトロトロクリームスープ
スタミナアップ食材、とろろを洋風にアレンジ。チーズと黒コショウの風味が濃厚なスープにマッチ。
調理時間：20分
カロリー：117Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
水 150ml
顆粒スープの素 小さじ1
牛乳 150ml
ピザ用チーズ 15g
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
ここで大和芋にしっかり火を通しましょう。大和芋特有の酵素の強い働きが抑えられます。
2. (1)に顆粒スープの素と牛乳を加え、沸騰させないように気を付けて泡立て器で混ぜながら温める。
3. (2)にピザ用チーズを入れて溶かす。塩で味を調え、器に注いで粗びき黒コショウを振る。
