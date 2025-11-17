井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンは、第２戦となった「ラグザス 侍ジャパンシリーズ」韓国戦（１６日、東京ドーム）を７―７でドロー。１点リードの最終９回にクローザーとしてマウンドに上がった大勢（巨人）が、二死からキム・ジュウォンに同点のソロアーチを許し、白星を逃した。

「勝てるゲーム」を土壇場で逃した形の侍指揮官は「第１戦に続き先制点を与えてしまい、いくつか点を取れるところで取れなかったことが、最終的に同点で終わったのだと思う」と試合後の会見では淡々。「課題はいくつかありますが、これは首脳陣の間で共有できればいい」と振り返った。

戦前から韓国打線のキーマンとしてマークしていた主砲アン・ヒョンミンには２戦連発となるアーチを献上。「二飛、四球、四球、四球、左中間ソロアーチ」というこの日の打撃成績からも分かるように、日本バッテリーもマークを強めていたが、それでも手痛い一発を許してしまった。

来春３月のＷＢＣ本大会１次リーグプールＣで、日本は韓国と対戦。直近１１戦で無敗と相性のいい相手とはいえ、やはり隣国を侮ることなどできない。