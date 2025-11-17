周りと差をつけるなら【ZARA】で！ 1点投入で冬ムードに♡「ベルベットアイテム」

本格的な冬に向けてチェックしておきたい、ベルベットアイテム。上品な光沢を放つベルベット素材は、リッチな雰囲気を添えながら、大人の余裕を感じるスタイルに導いてくれそうです。1点取り入れるだけでシーズンムードが高まりそうなアイテムを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップ。冬のおしゃれを軽やかにアップデートして、周りと差のつくスタイルを楽しんで。

ベルベット素材で一気にリッチなムードに

【ZARA】「テキスト入りベルベットジャケット」\6,290（税込）

スポーティなルックスに、ベルベットの光沢とフロントのテキスト刺繍が印象的なジャケット。カジュアルながらリッチな雰囲気が魅力です。ブラウンとピンクの2色展開で、シックにも遊び心のある華やかなアクセントとして楽しめそう。デニムパンツでカジュアルに寄せるのはもちろん、きれいめスカートに合わせれば抜け感のある大人スタイルに。

艶やかな素材感でパッと華やぐ冬のワンピ

【ZARA】「レースディテール付きベルベットワンピース」\12,590（税込）

レースとベルベットの光沢、そして流れるようなアシンメトリーな裾が目を引くワンピ。歩くたびに表情を変える艶やかな佇まいで、1枚で女性らしい華やかさを添えてくれます。細めの肩ストラップもポイントで、インナーも重ねやすいサイズ感。今季注目のフレアパンツを合わせたレイヤードスタイルや、レザーアイテムを取り入れた甘辛ミックスもおすすめです。

穿くだけで大人のシックな旬のスタイルに

【ZARA】「ベルベットフレアパンツ」\15,990（税込）

今季注目のフレアパンツは、シンプルなトップスと合わせるだけで感度の高いスタイルが完成。光沢のあるベルベットとバーガンディカラーのシックな存在感も魅力です。ざっくりセーターやシャツと合わせればクールに、オフショルダーなどフェミニンなアイテムを取り入れれば、大人の落ち着いた雰囲気にまとめてくれそう。きれいめのパンプスやショートブーツでリッチなムード後押しするのも、スニーカーでカジュアルダウンするのもおすすめです。

ドレッシーにもカジュアルにも上品にマッチ

【ZARA】「ベルベット調刺繍バレエシューズ」\6,590（税込）

ベルベットをさりげなく取り入れたいなら、まずは足元から。こちらのバレエシューズは、ベルベットのつや感と刺繍が上品で目を引く一足。ラウンドトゥとフロントストラップの甘さを残しつつ、程よくシャープなフォルムで大人っぽく履けそうです。オークルカラーはブラウンやブルー、ワインレッドなど、今季トレンドカラーとも好相性。ドレッシーにもカジュアルにも合わせやすく、履くだけで冬の装いが華やかに格上げされそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Kae.S