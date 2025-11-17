◇W杯欧州予選F組 ポルトガル9ー1アルメニア（2025年11月16日 ポルトガル・ポルト）

サッカーの26年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選は16日、運命のF組最終節が2試合行われ、FIFAランク5位ポルトガルが同104位アルメニアに9ー1と勝利。MFブルーノ・フェルナンデス（31＝マンチェスターU）とMFジョアン・ネベス（21＝パリSG）の2人がハットトリックを達成するなど活躍。主将のFWクリスティアーノ・ロナウド（40＝アルナスル）の不在を感じさせない大勝で7大会連続9回目のW杯出場を決めた。

ポルトガルは前節ハンガリー戦（●0ー2）で主将のC・ロナウドが一発退場となり、最終戦は欠場へ。勝ち点10でF組首位をキープしたものの、2位ハンガリーとは勝ち点2差。自力でW杯切符をつかむためにはこのアルメニア戦での勝利が必要となった。

試合は開始3分にいきなり先制弾。MFブルーノ・フェルナンデスが左サイドのフリーキックで直接ゴールを狙い、相手GKが弾いたこぼれ球をDFレナトベイガが頭で押し込み幸先よくリードを奪った。

しかし同18分、自陣左サイドを突破され最後はMFスペルツァンに押し込まれ失点。1ー1の同点に追いつかれてしまったが同28分、相手の不用意なバックパスを奪ったFWゴンサロラモスが値千金の勝ち越し弾。

再び勝ち越し勢いに乗るとゴールラッシュ。同30分、細かいパスワークからMFブルーノ・フェルナンデスのゴール正面での落としをMFジョアン・ネベスが右足ダイレクトシュートで追加点。MFジョアン・ネベスは同41分にもフリーキックから右足で芸術的な一撃を放ち、4ー1。さらに同アディショナルタイムにはPKのチャンスをMFブルーノ・フェルナンデスが確実に決め、前半だけで5得点を奪った。

MFブルーノ・フェルナンデスは後半7分に追加点。FWゴンサロラモスからのスルーパスをエリア内で受け右足一閃。豪快なシュートでネットを揺らすと、同27分にもPKからゴールを決めハットトリックを達成した。

さらに同36分にはMFジョアン・ネベスも追加点を決めハットトリックを達成。運命の最終節で大勝を飾り、イレブンは歓喜。既に予選突破を決めたイングランド、フランス、クロアチアに続きW杯切符を獲得し本拠サポーターも大盛り上がりとなった。

一方、同組他会場ではハンガリーが後半アディショナルタイムの失点でアイルランドに2ー3と逆転負け。3位転落となり予選敗退が決定。アイルランドが2位に浮上し、プレーオフ出場権を獲得した。