¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡ÛÇÏ¾ìµ®Ìé¤¬½éÆü¹¥È¯¿Ê¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£·°Ì¡Ä£¶°Ì¡¦ÊöÎµÂÀ¤È¤Îº¹¤Ï£±£³£°Ëü±ß
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Çµ¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê£´£±¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï½éÆü£´£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æ£³Ãå¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Æ¨¤²¤Ç£±Ãå¡££²Áö£³¡¢£±Ãå¤È¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö½ÐÂ·¿¤Ç¤Þ¤º¤Þ¤º¡£°¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤Ïº£¤Î·Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½®Â¤â¹¥´¶¿¨¤À¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï£±£¶Æü¸½ºß¤Ç£·°Ì¡££¶°Ì¡¦ÊöÎµÂÀ¤È¤Îº¹¤Ï£±£³£°Ëü±ß¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£äÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È£¶Æþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Þ¶â²Ã»»¤òÁÀ¤¦¡£