不倫はずっと治りません…男が不倫している時に【日常的にする行動】４つ
「最近、旦那の様子がおかしい…」と感じたことはありませんか？
その不安は、あながち間違っていないかも。
そこで今回は、男が不倫しているときに「日常的にする行動」を４つ紹介します。
あなたの旦那さんに当てはまっていないかチェックしてみてください。
｜帰りが遅い
帰宅時間が遅いのは、不倫男の特徴の１つです。
残業や接待を口実に、他の女と会っている可能性があります。
本当に仕事が忙しいなら、同じ部署で働く同僚たちも状況は一緒でしょう。
旦那さんの上司や同僚と会う機会をつくって、探りを入れてもいいかもしれません。
｜スマホを肌身離さず持っている
不倫男の行動特徴として、スマホを肌身離さず持っていることが挙げられます。
あなたの旦那さんも、お風呂やトイレにまでスマホを持ち込んでいたら不倫している可能性が高いです。
隠れて旦那さんのスマホを見るよりも、「スマホ見せて！」とストレートに伝えましょう。
顔色が変わる瞬間を見逃さないでくださいね！
｜見た目を気にしている
不倫する男は、常に男として見られたいので、人一倍見た目を気にします。
あなたの旦那さんが、いくつになっても見た目に気を遣っているタイプなら、注意した方がいいかもしれません。
あなたが男として見てくれない寂しさを外で満たしている可能性が高いです。
旦那さんを褒めて、新鮮さを取り戻してみてはいかがですか。
｜流行りに詳しい
流行りに詳しいことも、不倫する男の特徴です。
影響を受けそうな年下の後輩が職場にいるなら、不倫でないかもしれません。
しかし、周りに若い子がいないなら、他の女性の影響を受けている可能性があります。
怪しいと思ったら、身の回りを探ってみましょう。
いかがでしたか？
１つでも当てはまっていたら、要注意です。
旦那さんとの関係を見直した方がいいかもしれません。
