アニメ『暗殺教室』劇場版追加キャストに金澤まい、井上喜久子、鈴代紗弓 “渚と瓜二つ“蛍役は渕上舞が兼任！
2026年3月20日に全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の追加キャストとして、金澤まい、井上喜久子、鈴代紗弓の出演が発表された。また、潮田渚を演じる渕上舞が“渚と瓜二つ“の蛍役を兼任することも決定し、4名からコメントが到着した。
原作は「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超え、今なお多くのファンを虜にし続けている松井優征による同名の人気漫画。2015年1月よりフジテレビほかにてアニメが放送され、2025年で放送10周年を迎える。
10周年を記念したプロジェクトとして、“アニメ「暗殺教室」10周年の時間”を始動。プロジェクトの柱となる3大アニバーサリー企画として、第1弾にテレビアニメ『暗殺教室』全47話がフジテレビほかにて1年かけて放送中。第2弾として『アニメ10周年記念「暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD」が8月に放送され、第3弾は『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』となる。
劇場版追加キャストとして、金澤まい、井上喜久子、鈴代紗弓の3名が決定。テレビシリーズのキャストらが本作にも続投する中、劇場版に初登場するキャラクターを演じる。さらに、本作に登場する“渚と瓜二つ“の蛍役を潮田渚の声優を担当する渕上舞が兼任する。
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』は、2026年3月20日全国公開
金澤まい、井上喜久子、鈴代紗弓、渕上舞のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■梓役：井上喜久子
長い年月、沢山の方が楽しんでいる『暗殺教室』の世界に参加することが出来てとても嬉しいです!!
梓は視力を失っていますが、居酒屋を切り盛りしながら娘の蛍と2人であたたかな日々を過ごしていました。でもそんなある日、2人に訪れた最悪の出来事!!
穏やかな日常からの急展開で繰り広げられる、あんなことやこんなこと…助けて！ 殺せんせー!!
私自身、とてもドキドキしながら演じさせていただきました。ぜひ！ 劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします！
■蛍役：渕上舞
「渚と瓜二つの女の子」ということで！ もしアニメ化されるようなことがあれば、そのときはこの子も演じられたら嬉しいな〜と密かに思っていました（笑）。まさかのお話をいただいたときは、とても嬉しかったです。
ただ当たり前に“似ている”というだけで渚ではないので、声色や喋り方等どう演じ分けたら良いのかに関しては少し悩みましたが…どうでしょうか…?! 少しでも皆様のイメージに寄り添えていたら幸いです。
■土屋果歩役：鈴代紗弓
土屋果歩役で出演させていただきます、鈴代紗弓です！ 10代の頃、まだ声優になる前に観ていた「暗殺教室」に自分も携わらせていただけるなんて……感無量です。ワクワクしながら台本を拝見したら可愛らしい雰囲気とは裏腹にとんでもない内面の持ち主で笑ってしまったのを覚えています。はちゃめちゃに振り切って演じさせていただいたシーンなどもあり、忘れられない楽しい収録でした。登場からなかなかパンチが効いている果歩ですが、いったいどうなるのでしょうか…!? 是非お楽しみに!!
■多川心菜役：金澤まい
多川心菜の声を担当します、金澤まいです。
私が小学生の頃から好きな松井優征先生の創造したとんでも人物を演じられて大変光栄です。事務所からのメールに「暗殺教室」と書いてあるのを見た衝撃は忘れません。
アフレコ時には音響監督さんに「好きに暴れてください」と言われ、好きに暴れました。ちょっぴり自己中心的ですが、ツッコミも出来る素直な子です(^^)v よろしくお願いいたします！
