もう終わりにしたいのに…。“不倫の沼”から抜け出せない女性の「思考のクセ」
「もう終わりにしたい」
不倫関係を清算しようと決意しても、彼からの連絡一つで心が揺れてしまう。
会えないと苦しいのに、会えばまた好きになる--。
頭ではわかっているのに抜け出せない“沼”。
実はそこには、共通する３つの「思考のクセ」が潜んでいます。
「愛されている証拠」を探してしまう
「この前優しかった」「ちゃんと連絡くれた」--そんな小さな出来事にすがってしまう。
でもそれは、心が不安で“安心材料”を探しているだけ。
愛されている証拠を探すより、自分が“安心できる関係かどうか”を見つめ直すことが大切です。
「彼を失う＝すべてを失う」と思い込む
長い時間を共有するほど、彼の存在が“生きがい”のように感じられることも。
でも、恋愛が自分の世界の中心になると、そこから抜け出す勇気が奪われます。
あなたの人生には、恋愛以外にも光るものがある。
「彼がいないと生きられない」ではなく、「私にはまだできることがある」と視点を変えましょう。
「いつか報われる」と信じてしまう
「彼は本当に優しい」「いつかきっと一緒になれる」--そう信じたい気持ちは自然です。
でも、“未来への期待”が今の自分を苦しめているなら、その希望はあなたを縛る鎖になっています。
現実を見ない優しさは、自分を守る力を奪ってしまうのです。
「嫌いになれない」ことは、弱さではありません。
ただ、どれだけ愛しても“報われない恋”があることも事実。
だからこそ、もう一度自分の心を主語にして考えてみてください。
