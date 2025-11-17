櫻坂46キャプテン・松田里奈、1st写真集発売「見たことない新しい私と出会えます」
櫻坂46のキャプテン・松田里奈の1st写真集が、2026年1月20日に発売されることが決定した。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、松田のかわいらしい表情を詰め込んだ1冊となっている。
【写真】櫻坂46・松田里奈1st写真集先行カット
本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
初の写真集について松田は、「写真集は夢だったものの、自分には縁のない話だと思っていたので、お話をいただいた時は信じられず、なかなか自信を持てませんでした。ですが、チームの皆さんが、とても温かい言葉で背中を押してくださり、一歩踏み出すことができました」と明かし、「撮影はニュージーランドのオークランドとロトルアへ。人の温かさと優しさが忘れられない場所です。一緒にニュージーランドで生活しているような気分が味わえて、皆さんが知る私はもちろん、まだ見たことない新しい私と出会えます。たくさんの想いを込めて、最高のチームで作った大切な一冊です！ この一冊がみなさんにとっても、大切なものになれたら嬉しいです」とコメントを寄せている。
櫻坂46・松田里奈1st写真集（タイトル未定）は幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。
