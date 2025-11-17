【PD92「機動警察パトレイバー 劇場版」 1/24 98式特型指揮車】 11月17日 出荷開始 価格：13,640円 【PD93「機動警察パトレイバー 劇場版」 1/24 98式特型指揮車 塗装済み完成品】 11月17日 出荷開始 価格：17,490円

ピットロードは、プラモデル「PD92『機動警察パトレイバー 劇場版』 1/24 98式特型指揮車」及び「PD93『機動警察パトレイバー 劇場版』 1/24 98式特型指揮車 塗装済み完成品」を11月17日に出荷開始する。価格は「PD92『機動警察パトレイバー 劇場版』 1/24 98式特型指揮車」が13,640円、「PD93『機動警察パトレイバー 劇場版』 1/24 98式特型指揮車 塗装済み完成品」が17,490円。

本商品は「機動警察パトレイバー 劇場版」より、警察任務用パトロール・レイバー イングラムを支える98式特型指揮車を1/24スケールでプラモデル化したもの。全長約152mmで左右ドア、前部ハッチは開閉可能となっており、室内のロールバーや補助席なども精密に再現されている。

同スケールの特殊車輌二課隊員フィギュア（塗装済み完成品）が5体付属し、「後藤喜一」、「香貫花・クランシー」、「山崎ひろみ」、「進士幹泰」、「篠原遊馬（運転席）」が立体化されている。

