トリンプの人気シリーズ「天使のブラⓇスリムライン」から、ナイトジャスミンをモチーフにした2025年秋冬の新作が11月5日（水）より全国店舗と公式オンラインストアで発売中♡バストを脇からしっかり寄せてスリムに魅せつつ、ファイバーフィルパッドで自然なボリュームアップも叶えます。大人可愛い刺繍デザインで、ホリデーシーズンのブラ選びにもぴったりです♪

脇すっきり＆ボリュームアップを両立

天使のブラⓇスリムラインは、カップサイドのエンジェルスリムシートⓇとボーンで脇をすっきり魅せつつ、ファイバーフィルパッドで自然なバストアップも可能♡

背部生地はリニューアルされ、裏打ちをなくしながらも脇の押さえ感をキープ。NEWエンジェルワイヤーで肌へのくいこみにくさも実現し、1日中快適に過ごせます。

菜々緒も愛用♡天使のブラⓇスリムライン2025秋冬新作登場中！

大人可愛いナイトジャスミン柄

刺繍部分はナイトジャスミン×ジオメトリック柄で、花の中心には小さな星をあしらいホリデーシーズンにぴったり♡

カップはボタニカル柄と刺繍が組み合わさった大人可愛いデザインで、普段使いから特別な日まで幅広く楽しめます。菜々緒さんも推薦するデザインで、自信の持てる美バストを叶えます♪

店舗・オンラインで試着＆購入可能

全国のトリンプ店舗および公式オンラインストアで購入可能♡

「#トリンプで試着したら人生変わったわ」キャンペーンも同時開催中で、試着体験・購入者限定ノベルティ配布があります。

著名人による体験エッセイや読み聞かせも特設サイトで公開中。脇すっきり＆美バストの体験を、ぜひこの機会に試してみてください♪

秋冬のブラは菜々緒×天使のブラⓇで決まり♡

天使のブラⓇスリムライン2025秋冬新作は、脇をすっきり魅せつつファイバーフィルパッドで自然なボリュームアップも可能♡

ナイトジャスミン柄の刺繍で大人可愛く、ホリデーシーズンにもぴったりです。全国のトリンプ店舗や公式オンラインストアで購入でき、試着体験や限定ノベルティも楽しめます。

菜々緒推薦のブラで、1日中自信の持てる美バストを手に入れましょう♪