ＡＫＢ４８の佐藤綺星（あいり＝２１）が、１ｓｔ写真集（タイトル未定、集英社）を２６年１月２８日に発売することが１６日、分かった。

次世代エース・佐藤が待望の初写真集を撮影。シンガポールとインドネシアのビンタン島で撮影され“スマイル天使”というキャッチコピーの通り、ピュアで明るい笑顔が満載のフレッシュな作品に仕上がった。さらに自身初となる水着やランジェリーにも挑戦した。

また、ＡＫＢ４８をはじめ数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーが今回のために製作した特注衣装を身にまとった写真も収録。グループ結成から２０年という歴史の節目、新時代を象徴する若きエースの魅力をさまざまな角度から切り取った１冊となった。

佐藤は「ＡＫＢ４８の２０周年という節目を迎え、２１年目がスタートするはじまりに写真集を出させていただけることを本当にうれしく思います。ずっと目標にしていたことではありましたが、このお話を初めていただいたときは、驚きとともに不安な気持ちもありました」と明かし、「それでも、撮影中はすてきなスタッフの皆さんに支えていただき、終わってほしくない！と願うほど、楽しくて夢のような時間を過ごすことができました」と感謝した。

その上で「私らしさや新しい挑戦、ひとりの人間として、そしてアイドルとしての儚さ−そんな“今の私”の魅力を感じていただける一冊になっていると思います。この写真集が、みなさんの心に残る作品となりますように」とコメントした。