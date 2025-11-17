◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本7―7韓国（2025年11月16日 東京D）

野球日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29）が16日、2日間に渡って開催された強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦について「いい経験になりましたし、楽しかったなと思います」と語った。

第1戦は「4番・三塁」で先発出場も、2回の第1打席で中飛に倒れ、次の打席が回ってきた際に代打を告げられ交代。この日の第2戦はスタメンを外れ8回に代打で出場。四球で出塁し7点目のホームを踏んだ。打席に立った際には応援歌の大合唱で東京ドームは大盛り上がり。試合後は、慣れ親しんだ球場で記念写真を撮るなど笑顔がはじけた。

改めて8回の代打の場面を振り返り「本当に大きな声援をいただいたので、凄くありがたいなと思います」と感謝の思いを口に。「このユニホームを着て戦うというのは光栄なことなので、また着られるように頑張りたいなと思います」と気持ちを新たにしていた。

ポスティングシステムでのメジャー挑戦、そして年明けにはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の本番を迎える。29歳の大砲は、日の丸を背負う日が近づいてきたと語り掛けられると「そうなればうれしいですし、僕は僕で頑張りたいです」とうなずき、渡米前、日本で最後の試合になるかもしれないと問われると「今日もたくさん声援をいただきましたし、頑張りたいなと思います」とファンに感謝のメッセージを送った。