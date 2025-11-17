『大怪獣ゲァーチマ』アニメ化企画が進行中 怪獣と人の繋がりを描くSFドラマ
講談社「月刊ヤングマガジン」で連載中の漫画『大怪獣ゲァーチマ』アニメ化企画が進行中であることが発表された。
【画像】面白そう！『大怪獣ゲァーチマ』原作イラスト
同作は、圧倒的なスケールと徹底的なディテールで怪獣と人の繋がりを描くSFドラマで、「月刊ヤングマガジン」での連載のほか、「ヤンマガWeb」「マガジンポケット」、さらに海外向けマンガアプリ「K MANGA」でも同時配信。海外翻訳版も、北米版『GAEA-TIMA the Gigantis』をはじめとして多数出版されている世界的な人気作品となっている。
【あらすじ】
海から突如出現した怪獣と共に起きた大波で、港町・匡波町は被災した。活動を停止した怪獣は、海に溶け魚介類の豊かな栄養素となり、匡波町の経済を潤し、豊穣の神ゲァーチマと呼ばれるようになった。被災者である少女・杜野宮矢子はその出来事を形に遺すべくゲァーチマの人形を作り、土産物として販売され人気を集めていた。しかし、復興した匡波町に10年ぶりに怪獣が現れ…。怪獣は人類の敵か味方か？
【画像】面白そう！『大怪獣ゲァーチマ』原作イラスト
同作は、圧倒的なスケールと徹底的なディテールで怪獣と人の繋がりを描くSFドラマで、「月刊ヤングマガジン」での連載のほか、「ヤンマガWeb」「マガジンポケット」、さらに海外向けマンガアプリ「K MANGA」でも同時配信。海外翻訳版も、北米版『GAEA-TIMA the Gigantis』をはじめとして多数出版されている世界的な人気作品となっている。
海から突如出現した怪獣と共に起きた大波で、港町・匡波町は被災した。活動を停止した怪獣は、海に溶け魚介類の豊かな栄養素となり、匡波町の経済を潤し、豊穣の神ゲァーチマと呼ばれるようになった。被災者である少女・杜野宮矢子はその出来事を形に遺すべくゲァーチマの人形を作り、土産物として販売され人気を集めていた。しかし、復興した匡波町に10年ぶりに怪獣が現れ…。怪獣は人類の敵か味方か？