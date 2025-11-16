「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１６日、東京ドーム）

試合後、井端弘和監督は会見で厳しい表情を崩さなかった。九回２死から同点に追いつかれたことよりも、気がかりとなった投手陣の９四死球。「これからもＭＬＢの審判がやると思うので、適応していかないといけないと思いました」と言う。

「昨日に比べて今日の方が狭いのかなと思って見ていた」という指揮官。三回には先頭への四球から一挙３点を先制された。以降も四回、七回と四死球が絡んで失点し、最後は大勢が九回２死から同点ソロを被弾した。

「四球の後にやっぱり連続で出したくない気持ちがピッチャーは出るのかなと思いますし、その中で次のバッターに甘くなるのは今に始まったことではなく、昔から言われていること。多少、配球を変えていくとか首脳陣で意見が出ていたので、どうしていくか今後詰めて行かないといけない」と語った井端監督。ピッチクロック、ピッチコムなど普段とは違う環境も影響した可能性がある。

来年３月ではこれが通常仕様となるだけに「お客さんが入っている部隊でやれたのはよかったと思いますし、どう相手バッターに集中できるかだと思うので」と語っていた。