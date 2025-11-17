【AKB48「佐藤綺星1st写真集」（仮）】 2026年1月28日 発売 価格：3,300円

【拡大画像へ】

集英社は、AKB48・佐藤綺星さんの1st写真集を2026年1月28日に発売する。価格は3,300円。

本書では、佐藤さんが自身初となる水着やランジェリーでの撮影に挑戦。また、数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーによる特注衣装を身にまとった写真も収録されている。

撮影はシンガポールとインドネシアのビンタン島で実施されており、“スマイル天使”というキャッチコピーの通り、ピュアで明るい笑顔が収められている。

【本人コメント】

「AKB48の20周年という節目を迎え、21年目がスタートするはじまりに写真集を出させていただけることを本当に嬉しく思います。

ずっと目標にしていたことではありましたが、このお話を初めていただいたときは、驚きとともに不安な気持ちもありました。

それでも、撮影中は素敵なスタッフの皆さんに支えていただき、終わってほしくない！と願うほど、楽しくて夢のような時間を過ごすことができました。

わたしらしさや新しい挑戦、ひとりの人間として、そしてアイドルとしての儚さ--そんな“今のわたし”の魅力を感じていただける一冊になっていると思います。

この写真集が、みなさんの心に残る作品となりますように」

(C)細居幸次郎／集英社

