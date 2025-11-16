¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç100»î¹çÌÜ»Ø´ø¤Ø¡ÄÆîÌîÂó¼Â¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¡×
¡¡2018Ç¯¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢18Æü¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤Ç100»î¹çÌÜ¤Î»Ø´ø¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÈ¯Â°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÄêÃå¤·¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ËÁê±þ¤·¤¤´ÆÆÄ¡£ËÍ¤Ï¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤ÈÄ¹¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë100»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¶¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î100»î¹ç»Ø´ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å¤Î°Î¶È¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¡¢¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆîÌî¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÂº·É¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È¤ß¤ó¤Ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡¦½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡Ø¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¨¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤â¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Î¿Í´ÖÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ï2025Ç¯¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ä¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£3ÀïÏ¢È¯¤òÁÀ¤¦ÆîÌî¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÉ¤¤·Á¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
