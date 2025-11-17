“身長170cm”音世鈴、初グラビアで美ボディ開放 圧巻のプロポーション魅せる
【モデルプレス＝2025/11/17】モデルの音世鈴が、17日発売の「ヤングマガジン」51号（講談社）巻中グラビアに登場。自身初となるグラビアで圧巻のプロポーションを披露している。
【写真】“身長170cm”モデル、ノースリーブで素肌輝く
音世が、同誌で初のグラビアに挑戦。今号ではイエローのビキニに身を包み、美しいボディを披露している。170cmの長身を活かした圧巻のプロポーションとあどけない笑顔で、見る者を魅了している。
今号の表紙は奥村桃夏。巻末グラビアにはCIDER GEMの野村るなが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆音世鈴、美ボディ開放
◆表紙は奥村桃夏
