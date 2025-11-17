身長が高い若手芸人が登場し、想像以上の大きさに千鳥らが「ででででででけぇぇ！」「この角度デカっ！！」などと驚きの声をあげるヒトコマがあった。

【映像】衝撃的な大きさの若手芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、藤田ニコルが出演した。

『M-1グランプリ2022』で王者に輝いたウエストランド。とくに、ツッコミの井口浩之は、歯に衣着せぬ毒舌で、バラエティーで重宝される売れっ子になった。しかし、今の世の中はボケのつもりの発言が悪意ある切り取り方をされて大炎上することがある。井口でさえ、無意識に言葉を選び、言いたいことを言えなくなっているはず。そこでこの日は、井口の本音代弁企画「今こそウエストランド井口の本当の本音を代弁してあげたい」が放送された。井口の代弁者として、三四郎の小宮浩信、真空ジェシカ（ガク、川北茂澄）、ザ・マミィ（林田洋平、酒井貴士）が登場。架空のシチュエーションで井口の本音を代弁していく。

後輩芸人が楽屋を訪問したときというシチュエーションの際。今年の春に大阪から上京してきた、からし蓮根（伊織ラッキー、青空）の2人が楽屋を訪れた。

伊織が井口の前に立つと、「でででで、でけぇぇぇ！」と酒井が井口の本音を代弁した。さらに、からし蓮根の2人が井口の前に座って話を始めると、大悟が「待てよ。座ってみても思うぞ。左（伊織）、でけぇぇぇ！」と叫んだ。続いて林田が「部屋が小さいのか？」と疑問を代弁。その後も、伊織がでかいなどの見た目に対しての本音の代弁が続いた。

続いて、次の架空のシチュエーションは、からし蓮根の2人がMCを務めるトーク番組。ここでも、酒井は「ででででででけぇぇ！」と絶叫。カメラの角度の問題なのか、伊織はまるで巨人のような大きさになっており、スタジオメンバーからは「うわ！でかっ！」「でかい〜！」「この角度デカっ！！」など、驚愕の声があがった。

ちなみに、吉本の公式ホームページのプロフィールによると、伊織は身長187cm 、体重が85kg。