¡¡ÅòÅç¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤ÇÆ¯¤¯30ºÐ¤ÎÈþ½÷¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤ÇÆ¯¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·»Äï¤Î³ØÈñ¤¬·î13Ëü±ß¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤¹¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥·¥ç¡¼
¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¤ß¤Á¤ª¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ç½÷À¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ë´ë²è¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¡×¤¬ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅòÅç¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ª¤¬ÆþÅ¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖUp-Stage ¶¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¡£¤ß¤Á¤ª¤¬ÀÊ¤ËÃå¤¯¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Á¤ã¤ó¡Ê30ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÈþ½÷¤¬ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢±¦¼ê¼ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¡¢¤ß¤Á¤ªÛ©¤¯¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã»÷¡×¤ÎÈþ½÷¡£
¡¡¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÃ»¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥Ã¥×¥ë¤Á¤ã¤ó¡£¤ß¤Á¤ª¤¬¡ÖÌ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÌ´¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ëå¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢Ëå¤¬¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÈà½÷¤Î³ØÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ë¡£·»Äï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È³ØÈñ¤ò»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¤ß¤Á¤ª¤¬¡Ö·î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡×¤È»ÅÁ÷¤ê¤Î³Û¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖËè·î¡¢13Ëü±ß¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤È5Ç¯´Ö¡¢´èÄ¥¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎVTR¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¥°¥Ã¤È¤³¤µ¤¹¤Ê¤è¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£