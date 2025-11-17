CIDER GEM野村るな、初の水着グラビアで“極みボディ”披露 大人の色気放つ
【モデルプレス＝2025/11/17】アイドルグループ・CIDER GEMの野村るなが、17日発売の「ヤングマガジン」51号（講談社）巻末グラビアに登場。初の水着姿で美しいバストを披露している。
【写真】17歳タレント、美ウエスト際立つキャミソール姿
【Not Sponsored 記事】
◆野村るな、初の水着グラビア挑戦
2025年6月にデビューしたアイドルグループ・CIDER GEMのメンバーの中でも大人っぽい魅力を放つ野村。今号では初の水着グラビアに挑戦し、美しいバストとくびれを披露している。どこかアンニュイさも感じさせる色気で見る者を釘付けにしている。
◆表紙は奥村桃夏
今号の表紙は奥村桃夏。巻中グラビアには音世鈴が登場する。（modelpress編集部）
