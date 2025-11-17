櫻坂46松田里奈、1st写真集決定 水着姿＆ランジェリーカット…“可愛らしさ”詰め込んだ1冊に【コメント】
【モデルプレス＝2025/11/17】櫻坂46の松田里奈が、1st写真集（タイトル未定／幻冬舎）を2026年1月20日に発売することが決定。あわせて、先行カット3枚と松田のコメントが解禁された。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた松田。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
◆松田里奈、1st写真集決定
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷりと詰め込んだ1冊に。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
発売にあたり、松田は「写真集は夢だったものの、自分には縁のない話だと思っていたので、お話をいただいた時は信じられず、なかなか自信を持てませんでした。ですが、チームの皆さんが、とても温かい言葉で背中を押してくださり、一歩踏み出すことができました」とコメント。「二ュージーランドで生活しているような気分が味わえて、皆さんが知る私はもちろん、まだ見たことない新しい私と出会えます。たくさんの想いを込めて、最高のチームで作った大切な1冊です！この1冊がみなさんにとっても、大切なものになれたら嬉しいです」と呼びかけている。
◆松田里奈1st写真集、先行カット解禁
あわせて、3つの先行カットも解禁。1つ目は、リンゴを両手に満面の笑み。トレードマークのくしゃっとした笑顔に、つられて笑顔になってしまいそうな1枚だ。2つ目は、ラフなパーカー姿で、スーパーで買い物。楽しそうな表情も魅力的な写真に。3つ目は、バリスタ体験としてラテアートにチャレンジし、ラテをごくり。“おいしい？”と聞きたくなるような親密さを感じさせた。（modelpress編集部）
◆松田里奈コメント全文
写真集は夢だったものの、自分には縁のない話だと思っていたので、お話をいただいた時は信じられず、なかなか自信を持てませんでした。ですが、チームの皆さんが、とても温かい言葉で背中を押してくださり、一歩踏み出すことができました。 撮影はニュージーランドのオークランドとロトルアへ。人の温かさと優しさが忘れられない場所です。一緒にニュージーランドで生活しているような気分が味わえて、皆さんが知る私はもちろん、まだ見たことない新しい私と出会えます。たくさんの想いを込めて、最高のチームで作った大切な1冊です！この1冊がみなさんにとっても、大切なものになれたら嬉しいです。
◆書籍詳細
仕様：A4変形判／ソフトカバー／144ページ（予定）
撮影：北浦敦子
ロケ地：ニュージーランド（オークランド、ロトルア）
【Not Sponsored 記事】