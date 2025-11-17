“AKB48次世代エース”佐藤綺星、1st写真集決定 自身初の水着＆ランジェリーショットも【コメント】
【モデルプレス＝2025/11/17】AKB48の佐藤綺星が「佐藤綺星1st写真集」（タイトル仮／集英社）を2026年1月28日に発売することが決定。あわせて、先行カット3枚が解禁された。
【写真】21歳AKB48、白ビキニ姿で美スタイル輝く
◆佐藤綺星、1st写真集決定
AKB48の次世代エース・佐藤がファースト写真集を発売。撮影はシンガポールとインドネシアのビンタン島で実施。“スマイル天使”というキャッチコピーの通り、ピュアで明るい笑顔が満載のフレッシュな作品に仕上がった。本作では自身初となる水着やランジェリーでの撮影に挑戦。また、AKB48をはじめ数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーが今回のために製作をした特注衣装を身にまとった写真も収録されている。グループ結成から20年という歴史の節目、新時代を象徴する若きエースの魅力を様々な角度から切り取った1冊だ。
◆佐藤綺星コメント全文
AKB48の20周年という節目を迎え、21年目がスタートするはじまりに写真集を出させていただけることを本当に嬉しく思います。ずっと目標にしていたことではありましたが、このお話を初めていただいたときは、驚きとともに不安な気持ちもありました。それでも、撮影中は素敵なスタッフの皆さんに支えていただき、終わってほしくない！と願うほど、楽しくて夢のような時間を過ごすことができました。わたしらしさや新しい挑戦、ひとりの人間として、そしてアイドルとしての儚さ--そんな“今のわたし”の魅力を感じていただける1冊になっていると思います。この写真集が、みなさんの心に残る作品となりますように。
◆AKB48「佐藤綺星1st写真集」（仮）
発売日：2026年1月28日（水）
撮影：細居幸次郎
体裁：A4判128ページ
発売：集英社
◆佐藤綺星（さとう・あいり）プロフィール
2004年6月24日生まれ、千葉県出身。身長156cm。ニックネームはあいちゃん。ペンライトカラーは赤×白。2022年5月、AKB48の17期生として活動開始。同年10月発売、AKB48の60thシングル「久しぶりのリップグロス」では当時研究生ながら、初の表題曲選抜メンバー入りを果たす。24年3月には研究生から正規メンバーへ昇格。同年6月放送開始のドラマ「星屑テレパス」（テレビ東京）では初のテレビドラマ主演、7月発売の64thシングル「恋 詰んじゃった」では、グループ加入当初から目標であった表題曲のセンターを務める。
