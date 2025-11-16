ÈÄÌîÍ§Èþ¡¡ËåÊ¬¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¶¦±é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï20Âå¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò£ï£Ì£õ£Á£Î£Ç£Å£Ìà·¯¤Ï£±£°£°ËüÅÀ♡á£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡¡£Ì£É£Ö£Å¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Ò£ï£Ì£õ£Á£Î£Ç£Å£Ì¤ÏÈÄÌî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡½¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë£¹¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±£²·î¤Ç·ÝÇ½³èÆ°£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÈÄÌî¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼«Ê¢¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿ÈÄÌî¤Ï¡Ö£±£°¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°¦¤¹¤ëËåÊ¬¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë£´¶Ê¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ï¡¼¥É¤À¡£¡ÖËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤«¤éÂ©¤¬¡Ä¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÇ¯Îð¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï£²£°Âå¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÂ³¤±¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯¤Î·ÝÇ½À¸³è¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¶ìÏ«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÇä¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ò¤Î±þ±ç¤¬¤·¤¿¤¤¤·¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆü¤ÎÌÜ¤¬Åö¤¿¤ë»Ò¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÎÞ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Î¢¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡ÖËÜµ¤¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÇä¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤«¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£