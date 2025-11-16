¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û´Ú¹ñÂåÉ½¡¡¼¹Ç°¥É¥í¡¼¤â¡ÄÊì¹ñÊóÆ»¤ÏÎäÀÅ¡Ö10Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¼ºÇÔ¡×¡Ö²¡¤·½Ð¤·»Íµå²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡×
¡¡Ìîµå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¶¯²½»î¹ç¤¬£±£¶Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£²»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£²ÀïÌÜ¤Ï£·¡½£·¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï£±ÅÀ¤òÉé¤¦ÅÚÃÅ¾ì¤Î£¹²óÆó»àÌµÁö¼Ô¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤¬ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤«¤éµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¡£¶¯²½»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¶¯¤µ¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂåÂÇ¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥¦¥ó¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡££³²ó¤Ë£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï¥É¥í¡¼·à¤Ë¡Ö·àÅª¤Ê£·¡½£·°ú¤Ê¬¤±¡×¤ÈÊó¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö´ÚÆüÀï£±£°Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¼ºÇÔ¡×¤ÈÊóÆ»¡£º£²ó¤Î£²»î¹ç¤Ï£±ÇÔ£±Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£±£°Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÉé¤ÎÏ¢º¿¤ò»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ç£³²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£´Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥¸¥å¤ò¡ÖÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿°ìÊý¡¢µß±ç¿Ø¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â»Íµå¤òÏ¢È¯¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥¸¥å¤Î£±»Íµå¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ÎÆüÅÐÈÄ¤·¤¿£·Åê¼ê¤Ç¼Â¤Ë£±£²»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤·¤«¤â£´²ó¤Ï£²¼ÔÏ¢Â³¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÆ±ÅÀ¡¢£µ²ó¤â²¡¤·½Ð¤·¤ÇÆ±ÅÀ¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òµö¤·¡¢½ªÈ×¤Î£¸²ó¤â²¡¤·½Ð¤·¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò°ì»þ£²ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö²¡¤·½Ð¤·¤À¤±¤Ç£´¤Ä¤òµö¤·¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¶ì¡¹¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£Á°Æü£±£µÆü¤Î»î¹ç¤Ï·×£±£±»Í»àµå¡££²»î¹ç¤Ç¹ç·×£²£³»Í»àµå¤È¤¤¤¦¸«´·¤ì¤Ê¤¤ÍðÄ´¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£