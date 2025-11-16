三金商事は、クラウドファンディングサイト「Makuake」で、車両盗難防止アイテム「MTK ハンドルロック2」のプロジェクトを展開している。目標額10万円に対して、11月16日時点で200万円以上が集まっている。

昨今は、CANインベーダーや携帯型ゲーム機型デバイスを使用した巧妙な手口により、「自分の車は大丈夫」と思っていたドライバーが被害に遭うケースが増加。スマートキー対策だけでは不十分であり、電子セキュリティと物理ロックの併用が必須とされている。

だが市場に出回る物理ロックの中には、簡単に切断されてしまう低強度の製品も少なくない。

そのため「何を選べば愛車を守れるのか」と迷う人は多いだろう。そこで注目したいのが、「MTK ハンドルロック2」だ。

16トンの耐圧テストをクリアした圧倒的な耐久性により、強引な破壊行為や特殊工具による切断にも簡単には屈しない。また8mm極太ステンレスチェーンを採用し、切断耐性を大幅に強化している。

一般的な樹脂製のロックカバーとは異なり、ロック部まで高耐久金属で構成されているため、接合部の防御性能も配慮されている。

ハンドルを保護するクッション性カールコードをリング部に配置し、使用しない時に車内を傷つけないよう、ベルベット調の専用収納ポーチ（ブラック）を標準付属。日常利用のストレスを最小限に抑える設計となっている。

Makuakeでのプロジェクトは11月24日まで。現在は特別クーポンも提供されており、よりお得に購入できる。