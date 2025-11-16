◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本7−7韓国（2025年11月16日 東京D）

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」で前日に続き韓国と対戦。1点リードの9回に6番手で登板した大勢（26＝巨人）が2死からソロを被弾し引き分けに終わった。

また、リードを2点に広げた8回裏に、2イニング目のマウンドに上がっていた高橋宏が前日に先制2ランを放っていた2番アン・ヒョンミンにソロを浴びて再び1点差に詰め寄られた。

僅差の終盤で、最も警戒すべきは一発。自慢の投手陣に、若干ながらも不安が見えた。

大勢は「2アウト取ってからの同点打だったので、甘さというか、今シーズンを通してそういう自分の甘さが最後に出た。やられるときは同じやられ方をしてる」と反省点を語り「やり返したい気持ちはあるんですけど、今のままでは選ばれても同じ結果になるので、この反省をいかしたい」と話した。

また高橋宏は「自分のリズムで投げれなかったっていうのが1番。いろんなことが初めてだったので、それに実戦の中で慣れていくっていうのはやっぱ難しいなと思いましたし。いろんな課題出たんで、まだオフシーズン頑張ります」と話していた。