櫻坂46“キャプテン”松田里奈、念願の1st写真集発売決定！ 水着姿やランジェリーショットも収録【コメントあり】
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が、来年1月20日に1st写真集（タイトル未定／幻冬舎）を発売することが決定した。
【先行カット】美脚もチラリ！あざとかわいい魅力全開の松田里奈
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた松田。“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
■松田里奈 コメント
写真集は夢だったものの、自分には縁のない話だと思っていたので、お話をいただいた時は信じられず、なかなか自信を持てませんでした。ですが、チームの皆さんが、とても温かい言葉で背中を押してくださり、一歩踏み出すことができました。
撮影はニュージーランドのオークランドとロトルアへ。人の温かさと優しさが忘れられない場所です。一緒にニュージーランドで生活しているような気分が味わえて、皆さんが知る私はもちろん、まだ見たことない新しい私と出会えます。たくさんの想いを込めて、最高のチームで作った大切な一冊です！
この一冊がみなさんにとっても、大切なものになれたらうれしいです。
【プロフィール】松田里奈（まつだ・りな）
1999年10月13日生まれ、宮崎県出身。2018年「坂道合同新規メンバーオーディション」に合格し、欅坂46に二期生として加入。2022年、櫻坂46の2代目キャプテンに就任。現在、TBS『THE TIME,』木曜レギュラーとして出演中。また「みやざき大使」としても活動している。
