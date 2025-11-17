『暗殺教室』10年ぶり新作、追加キャスト4人発表 “渚と瓜二つ“蛍役は渕上舞が兼任！金澤まい・井上喜久子・鈴代紗弓
アニメ『暗殺教室』の完全新作『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（2026年3月20日公開）の追加キャストが発表された。劇場版に初登場するキャラクター・梓役を井上喜久子、蛍役を渕上舞、土屋果歩役を鈴代紗弓、多川心菜役を金澤まいが担当。なお、“渚と瓜二つ“の蛍役は潮田渚の声を担当する渕上が兼任となり、4人それぞれからコメントが到着した。
【写真】どんなキャラ？劇場版『暗殺教室』追加キャスト4人
今回の劇場版はテレビアニメ放送10周年を記念して制作され、キャストはテレビシリーズのメンバーが続投。新作は第2期放送終了後の2016年以来、10年ぶりとなり、これまで映像化されなかったエピソードが完全新規で制作される。
『暗殺教室』は、マッハ20の速度と巨大パワーを持ち、地球を破壊すると宣言しながらも私立椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の担任となった謎の生物「殺せんせー」と、卒業までに「殺せんせー」を暗殺することをミッションに課せられたE組の生徒たちの本気の1年間を描いた物語。
原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックは累計発行部数2700万部を突破。テレビアニメ第1期が2015年1月〜6月、第2期が2016年1月〜7月にかけて放送され、2015年には山田涼介が主演で実写映画も公開された。
◆梓役：井上喜久子
長い年月、沢山の方が楽しんでいる『暗殺教室』の世界に参加することが出来てとても嬉しいです！！梓は視力を失っていますが、居酒屋を切り盛りしながら娘の蛍と2人であたたかな日々を過ごしていました。でもそんなある日、2人に訪れた最悪の出来事！！穏やかな日常からの急展開で繰り広げられる、あんなことやこんなこと…助けて！殺せんせー！！私自身、とてもドキドキしながら演じさせていただきました。ぜひ！劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします！
◆蛍役：渕上舞
「渚と瓜二つの女の子」ということで！もしアニメ化されるようなことがあれば、そのときはこの子も演じられたら嬉しいな〜と密かに思っていました(笑)まさかのお話をいただいたときは、とても嬉しかったです。ただ当たり前に"似ている"というだけで渚ではないので、声色や喋り方等どう演じ分けたら良いのかに関しては少し悩みましたが…どうでしょうか…？！少しでも皆様のイメージに寄り添えていたら幸いです。
◆土屋果歩役：鈴代紗弓
土屋果歩役で出演させていただきます、鈴代紗弓です！10代の頃、まだ声優になる前に観ていた「暗殺教室」に自分も携わらせていただけるなんて……感無量です。ワクワクしながら台本を拝見したら可愛らしい雰囲気とは裏腹にとんでもない内面の持ち主で笑ってしまったのを覚えています。はちゃめちゃに振り切って演じさせていただいたシーンなどもあり、忘れられない楽しい収録でした。登場からなかなかパンチが効いている果歩ですが、いったいどうなるのでしょうか…！？是非お楽しみに！！
◆多川心菜役：金澤まい
多川心菜の声を担当します、金澤まいです。私が小学生の頃から好きな松井優征先生の創造したとんでも人物を演じられて大変光栄です。事務所からのメールに「暗殺教室」と書いてあるのを見た衝撃は忘れません。アフレコ時には音響監督さんに「好きに暴れてください」と言われ、好きに暴れました。ちょっぴり自己中心的ですが、ツッコミも出来る素直な子です(^^)vよろしくお願いいたします！
