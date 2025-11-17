天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが、１７日から外交関係樹立７０周年を迎えたラオスを公式訪問される。

初めての外国親善訪問で、国家主席への表敬訪問や副主席主催の晩餐（ばんさん）会に臨むほか、不発弾被害の発信拠点などを視察される。東京のＮＰＯが支援する小児病院にも足を運ばれる予定で、ＮＰＯ代表の赤尾和美さん（６２）は、「小さな命に寄り添う現場を見てほしい」と話す。（戸田貴也）

赤尾さんらが米国の姉妹団体と運営するラオ・フレンズ小児病院（約６０床）は、ラオス北部のルアンパバーンにある。「医療費無償」を掲げ、年間４万人以上が受診する。看護師の赤尾さんは特に訪問看護に力を入れており、昨年は車で約４万６０００キロ走り、２２７人のもとに駆けつけた。

時には患者の家族も支える。１０年近く前のこと。ある農村を訪ねると乳児が発熱と下痢に苦しんでいた。母親は母乳が出ず、貧しくて粉ミルクも買えなかった。赤尾さんは乳児を入院させ、自宅に帰した後も、村長に家畜のニワトリを分けてもらうなどして、一家の面倒を５年間見続けた。

国内の医療機関で勤務後、米ハワイの病院を経て１９９９年に医療ボランティアとしてカンボジアに渡った赤尾さん。その後、５歳未満の子どもの死亡率が高いラオスに転じた。

ラオ・フレンズ小児病院が開院してから今年で１０年がたった。約２００人に上る医療従事者は９割超が現地スタッフだ。赤尾さんは「あと１０年でラオスの人に運営を譲りたい」と考えており、必要と思えば苦言もいとわない。前看護部長のマリー・チッタパイさん（３８）は、「献身的に患者と向き合う姿から学ぶことは多い」と語る。

愛子さまは日本赤十字社に勤務し、５月には世界災害救急医学会に出席するなど、医療に関心を寄せられている。滞在中の２０日に病院を訪れ、病棟などを視察される予定だ。赤尾さんは「病院で学び、巣立っていく医師や看護師もいる。ラオス全体の医療水準の向上につながると信じ、一人ひとりの患者と向き合っていると伝えたい」と語った。

「ラオスは日本の皇室への関心高い」

ラオスにはかつて王室があり、１９６５年に同国の皇太子夫妻が来日した際は、東京・羽田空港で上皇さまが出迎えられた。

皇室の公式訪問は９９年の秋篠宮ご夫妻が最初で、天皇陛下も２０１２年に訪問された。今回が３回目で、陛下は愛子さまに当時の写真を見せながら、皇后さまとともに行事への臨み方などを助言されたという。

陛下の訪問時にラオス大使だった横田順子さん（７５）は「ラオスでは日本の皇室への関心が高く、愛子さまの訪問は、お互いの国に対する信頼感を一歩深めると確信している」と期待する。