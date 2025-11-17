AKB48¡È¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¡Éº´Æ£åºÀ±¡¢1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä·èÄê¡¡¼«¿È½é¤Î¿åÃå¡õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48 17´üÀ¸¤Îº´Æ£åºÀ±¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¤ê¡¿21¡Ë¤¬¡¢1·î28Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û¡É¥¹¥Þ¥¤¥ëÅ·»È¡É¤Î¾Ð´é¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤¹¤ëº´Æ£åºÀ±
¡¡»£±Æ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ó¥ó¥¿¥óÅç¤Ç¼Â»Ü¡£¡È¥¹¥Þ¥¤¥ëÅ·»È¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÇÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬ËþºÜ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¡£¤Þ¤¿¡¢AKB48¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤ò¤·¤¿ÆÃÃí°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¼ýÏ¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤«¤é20Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ÎÀáÌÜ¡¢¿·»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿1ºý¤È¤Ê¤ë¡£
¢£º´Æ£åºÀ±¡¡¥³¥á¥ó¥È
AKB48¤Î20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢21Ç¯ÌÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò½é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤ËÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»£±ÆÃæ¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª¤È´ê¤¦¤Û¤É¡¢³Ú¤·¤¯¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤é¤·¤µ¤ä¿·¤·¤¤Ä©Àï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÑ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¡¼¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¡Èº£¤Î¤ï¤¿¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡äº´Æ£åºÀ±¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë
2004Ç¯6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹156¥»¥ó¥Á¡£2022Ç¯5·î¡¢AKB48¤Î17´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£Æ±Ç¯10·îÈ¯Çä¡¢AKB48¤Î60th¥·¥ó¥°¥ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡×¤Ç¤ÏÅö»þ¸¦µæÀ¸¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤ÎÉ½Âê¶ÊÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¡£Æ±Ç¯6·îÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¼ç±é¡¢7·îÈ¯Çä¤Î64th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø µÍ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþÅö½é¤«¤éÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿É½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
