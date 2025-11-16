「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）

侍ジャパンの岡本和真内野手が八回１死から代打で登場。場内アナウンスがコールされると大歓声がわき起こり、四球を選んだ。

今オフにメジャー挑戦を表明している岡本。日本最後の打席になる可能性があり、ファンは力を込めて応援歌を歌い上げた。午後１０時を過ぎたため鳴り物はなかったが、ファンの声がドーム内に響いた。

カウント２−２から内角低めのスライダーをカットし、粘った岡本。その後は２球ともボール球を見極めて四球を選んだ。

日本で最後のゲームになるかも？との問いに「きょうもたくさん声援を頂きましたし、また頑張りたいなと思います」と語った岡本。再び侍のユニホームに袖を通すことには「そうなれば嬉しいですし、僕は僕で頑張りたいなと思います」と語った。

前日の第１戦では１打席で交代となりファンからは心配の声が上がっていたが、この日は試合前の打撃練習で快音を響かせていた。試合後にも「体は元気です」と笑みを浮かべていた。