◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）

同点を阻止する神返球を見せた日本ハム・五十幡亮汰外野手が、「もっと突き詰めていかないといけない」と反省を口にした。

「９番・右翼」で先発出場し、５回裏の守備から中堅へ。７回、１点を返されなお２死一、二塁の場面で、９番・朴海旻（パク・ヘミン）が放った中前安打を前進しながら捕球すると、勢いそのまま本塁へダイレクト送球。やや三塁寄りになった返球をキャッチしたヤクルト・中村悠平捕手が本塁にヘッドスライディングしてきた二塁走者に横っ飛びでタッチし、追加点を阻止した。

五十幡は「それてはいたので、中村さんのナイスカバー」とベテラン捕手に感謝を述べる一方、「もっと突き詰めていかないといけない」と自身の返球を反省。１点リードの８回１死一塁では投手強襲の当たりを放って俊足を生かして内野安打をもぎ取り、「１本出たのは嬉しいし、持ち味が出せたのはよかった」と胸をなで下ろした。

佐野日大から中大を経て２０２０年ドラフト２位で日本ハムに入団。プロ５年目の今季は自身最多の１１８試合に出場し、６６安打１本塁打１８打点、打率２割３分２厘の成績を残した。