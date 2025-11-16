タレントで実業家の板野友美（34）が16日、都内で開催された自身プロデュースの女性アイドルグループ「RoLuANGEL」のライブにゲスト出演した。

板野が今年芸歴20周年を迎えることから、記念プロジェクトとして今回初めてコラボパフォーマンスが実現。おそろいのチアリーダー風の衣装で登場し、メンバーと一緒にグループの楽曲「Dancing」「群青スタートライン」などを披露した。

アンコールで再び客前に現れると「このステージに立つと、キラキラしてて凄い楽しいと思うけど、裏では大変なこともたくさんあるから…」と声を震わせ涙。「今日のイベントもそうだけど、本当にみんなが売れるために私ももっともっと協力したいなと思ってる」と語った。

そして「本気でメンバーに売れてほしいと思ってます。だから武道館に立てるまでもそうだし、私たちみたいに東京ドームみたいな広いところにも立ってもらいたいし、みんなの夢がかなうために、私ももっともっとサポートしていけたらいいなと思ってます。本当に心からみんなの夢を叶えたいなと思ってます。なので皆さんもRoLuANGELの応援ぜひよろしくお願いします」と集まった観客に思いを伝えた。

なお、本公演では、新メンバーの堀口美澪（21）もお披露目。新たに9人体制となり、板野の実妹・板野成美（30）らメンバーで力を合わせてステップアップを目指していく。