ホテルニューオータニ幕張のアフタヌーンティーで味わう冬の贅沢いちご&チョコレート体験

ホテルニューオータニ幕張の最上階「ベイコートカフェ」に、この冬だけの特別な『アフタヌーンティーセット～いちご&チョコレート～』が登場します。旬のいちごと濃厚チョコレートを主役に、人気の「スーパーシリーズ」や本格セイボリーを贅沢に組み合わせた3段スタンドは華やかで特別感たっぷり♡澄んだ冬空の下、24階から望む東京湾の絶景とともに、優雅な午後のひとときを楽しめます。心もお腹も満たされる冬季限定アフタヌーンティーで、季節のご褒美時間はいかが？

冬限定“いちご×チョコレート”の華やかスイーツ

ティースタンドの上段には、ホテル定番のストロベリーショートケーキやいちごタルト、さらに糖度14度以上の静岡県産マスクメロンのみを使用したスーパーメロンショートケーキが並び、まるで宝石箱のような贅沢感♡

中段には人気のオペラレジェールやチョコレートプリン、ストロベリースコーンなど、濃厚×爽やかのバランスが楽しめるラインナップ。

いちごとチョコそれぞれの魅力を丁寧に味わえる、冬ならではの甘い体験が詰まっています。

こだわりが詰まった贅沢セイボリー

下段では、柔らか牛すじ煮のベジタブルロールや冬野菜とサーモンのフリカッセ、ミニサイズながら満足感たっぷりの黒毛和牛ハンバーガーなど、ホテルメイドの本格派セイボリーが勢揃い。

さらにニース風ポテトサラダや昆布出汁のオニオンスープなど、和洋折衷の繊細なメニューも。

森茸香るフライドポテトや季節のフルーツコンポートパフェ、ショコラプレートまで、最後のひと口まで楽しめる贅沢な構成です。

絶景ビューと楽しむバラエティ豊かな紅茶

アフタヌーンティーの魅力を引き立てる紅茶は、ダージリンやアッサムなどインドの銘茶に加え、「フルーツガーデン」などの香り豊かなフレーバーティーまで10種類以上。

季節のおすすめ「ストロベリーフロマージュ」は、アッサムにいちごとクリームチーズの香りを合わせた冬にぴったりのフレーバー。

地上100mから望む東京湾の絶景とともに、ゆったりとした午後のひとときを楽しめます。天気が良ければ富士山が見える日も♪

冬を彩る贅沢アフタヌーンティーで特別な午後を♡

旬のいちご、ホテルが誇るスイーツ、そして本格セイボリーまで、冬の美味しさを詰め込んだ『アフタヌーンティーセット～いちご&チョコレート～』。

紅茶とのペアリングや24階から望む絶景も相まって、思わず時間を忘れてしまうほど優雅なティータイムが過ごせます。

2025年12月1日～2026年1月4日までの期間限定なので、冬のご褒美にぴったり♡ 友人との女子会はもちろん、自分へのプチ贅沢としてもおすすめです。