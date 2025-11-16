ハルビンで過去最大規模のペンギンのパレード実施へ、街で遭遇するチャンスも―中国

「氷城（氷の都）」と呼ばれる黒竜江省ハルビン市は南方エリアから来た観光客でにぎわいを見せている。多くの観光客の「ペンギンを見たい」という願いをかなえるべく、ハルビン極地公園は15日からオリジナル文化観光キャラクター「淘学ペンギン」の過去最大規模のパレードを前倒しで実施する計画だ。黒竜江日報が伝えた。

アップデートされたインタラクティブコンテンツやユニークなスポット、ペンギンと触れ合うアクティビティーなども多数企画されており、遠くから来た観光客らが超人気アイドルの「淘学ペンギン」と濃密な時間を過ごせるようになっている。初回のパレードは15日午後1時半ごろに始まる予定で、観光客は無料で楽しむことができる。

今回のパレードは、これまでの特定のコースだけでなく、市内全域で見ることができるようアップデートされており、過去最大規模の「淘学ペンギン」パレードとなるため、期待が高まっている。パレードは中央大街や中華巴洛克歴史文化街区（エリア）、ソフィア教堂広場、浜州鉄路橋といった人気観光スポットのほか、学校やコミュニティーも含まれており、文化エリアや繁華街でも実施されるため、観光客や市民は街の至る所でペンギンにサプライズ遭遇できる可能性がある。

ハルビン極地公園のオリジナル文化観光IPの「淘学ペンギン」は超人気キャラクターだ。前回の雪氷シーズンでは100回以上の無料パレードを連続で実施し、露出回数は延べ300億回以上に達した。（提供/人民網日本語版・編集/KN）